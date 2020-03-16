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Распространение коронавируса нового типа

В общежитии университета Мечникова в Петербурге 17 марта закончится режим обсервации

Студенты на протяжении 14 дней добровольно находились в изоляции под наблюдением врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Режим обсервации в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге, введенный из-за контактов проживающих в нем студентов с заболевшим коронавирусом обучающимся из Италии, закончится 17 марта. Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов на расширенном заседании правительства города о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

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"Завтра завершается режим обсервации общежития университета имени Мечникова. Я хотел бы сказать слова благодарности и студентам, которые 14 дней добровольно находились в изоляции, но самое главное врачам академии Мечникова, которые были вместе с ними, это порядка 30 человек. Я очень рад, что ни один из студентов не заболел", - сказал Беглов.

Глава города также отметил "оперативную реакцию, высокий уровень координации и ответственности в рамках всех ведомств", благодаря чему удается избежать новых заражений от инфицированных пациентов. Он добавил, что все выявленные случаи коронавируса в Петербурге являются завозными.

В понедельник главный врач Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев сообщил журналистам о том, что в настоящее время проводится заключительная дезинфекция здания общежития.

Обсервационные меры в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший коронавирусом, были введены в начале марта. По официальным данным, в общежитии под меднаблюдение были помещены 780 человек.

По последним данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Всего с учетом двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения этой инфекцией и выписанных сегодня из больницы, в городе было выявлено 9 случаев коронавируса. Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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