{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Какие дополнительные меры вводит Москва из-за коронавируса

Описание
© AP Photo/Pavel Golovkin

Власти Москвы ввели дополнительные меры для профилактики распространения коронавируса. По последним данным, в России число заразившихся достигло 93.

Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции столичные власти решили:

  • Запретить до 10 апреля проводить массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек. Запрет касается и проведения мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.
  • Закрыть школы и секции с 21 марта по 12 апреля.
  • Отменить продажу билетов водителями в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Как ожидается, эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.
  • Приостановить программу "Московское долголетие".
Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ЕС ввел запрет на все поездки на свою территорию
Запрет будет действовать 30 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС