Какие дополнительные меры вводит Москва из-за коронавируса

Власти Москвы ввели дополнительные меры для профилактики распространения коронавируса. По последним данным, в России число заразившихся достигло 93.
Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции столичные власти решили:
- Запретить до 10 апреля проводить массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек. Запрет касается и проведения мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.
- Закрыть школы и секции с 21 марта по 12 апреля.
- Отменить продажу билетов водителями в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Как ожидается, эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта.
- Приостановить программу "Московское долголетие".