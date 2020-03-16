{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Паром "Принцесса Анастасия" оснастили спецоборудованием по профилактике коронавируса

Круизный лайнер следует по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Международный паромный оператор MOBY SPL оснастил круизный паром "Принцесса Анастасия", обслуживающий направление Санкт-Петербург - Хельсинки, санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании, уточнив, что ограничения на паромные перевозки в связи с эпидемиологической ситуацией отсутствуют.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Паром "Принцесса Анастасия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург, откроет новый круизный сезон 21 марта.

"На пароме предусмотрена установка санитарного оборудования до старта нового сезона. В целях безопасности пассажиров, на борту парома регулярно проводится специальная санитарная обработка, принимаются меры санитарного и медицинского контроля, приобретаются дополнительные антисептические средства и медицинские препараты", - сказала официальный представитель паромного оператора.

Весь экипаж судна находится на борту значительно дольше карантинного срока, отметили в пресс-службе. "Они выдержали карантин и проходят все необходимые процедуры, их постоянно осматривают", - отметила собеседница агентства. Капитан парома Фабио Фолья и шеф-повар Оресте Романьоло - итальянцы. Экипаж "Принцессы Анастасии" насчитывает 350 человек, пассажировместимость судна - 2,5 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ЕС ввел запрет на все поездки на свою территорию
Запрет будет действовать 30 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС