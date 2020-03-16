Паром "Принцесса Анастасия" оснастили спецоборудованием по профилактике коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Международный паромный оператор MOBY SPL оснастил круизный паром "Принцесса Анастасия", обслуживающий направление Санкт-Петербург - Хельсинки, санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании, уточнив, что ограничения на паромные перевозки в связи с эпидемиологической ситуацией отсутствуют.

Паром "Принцесса Анастасия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург, откроет новый круизный сезон 21 марта.

"На пароме предусмотрена установка санитарного оборудования до старта нового сезона. В целях безопасности пассажиров, на борту парома регулярно проводится специальная санитарная обработка, принимаются меры санитарного и медицинского контроля, приобретаются дополнительные антисептические средства и медицинские препараты", - сказала официальный представитель паромного оператора.

Весь экипаж судна находится на борту значительно дольше карантинного срока, отметили в пресс-службе. "Они выдержали карантин и проходят все необходимые процедуры, их постоянно осматривают", - отметила собеседница агентства. Капитан парома Фабио Фолья и шеф-повар Оресте Романьоло - итальянцы. Экипаж "Принцессы Анастасии" насчитывает 350 человек, пассажировместимость судна - 2,5 тыс. человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.