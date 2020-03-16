Минкультуры рекомендует ограничить массовые мероприятия

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рекомендует подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе федерального ведомства.

"В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство культуры Российской Федерации предписывает учреждениям культуры федерального ведения усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Соответствующий приказ подписан 16 марта министром культуры РФ Ольгой Любимовой и направлен в подведомственные учреждения Минкультуры России. Рекомендательное письмо аналогичного содержания направлено главам субъектов Российской Федерации, а также в организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов", - сказали в пресс-службе.