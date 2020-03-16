Прием заявок на льготную сельскую ипотеку до 3% стартовал в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Прием заявок на получение льготной сельской ипотеки от 0,1 до 3% в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" стартовал в Нижегородской области. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сельская ипотека за счет господдержки - это хорошая возможность привлечь на сельские территории горожан, которые активно проявляют интерес к программе, и, конечно же, помочь решить жилищный вопрос тем, кто живет в селах", - пояснил Никитин.

Кредиты на строительство жилья в сумме до 3 млн рублей выдаются под 0,1-3% годовых на срок до 25 лет. Средства могут быть использованы на покупку готового дома или жилья на этапе строительства.

Кроме того, программой предусмотрено кредитование на благоустройство домовладений на сумму до 250 тыс. рублей по ставке 1-5% годовых.

"Заемными средствами можно воспользоваться на срок до пяти лет на покупку оборудования электро- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также на отопительное оборудование и ремонт жилых помещений", - уточнил Никитин.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, бюджетное финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" на территории Нижегородской области в 2020 году составит 1,5 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.