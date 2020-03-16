Власти Самарской области рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

САМАРА, 16 марта. /ТАСС/. Жители Самарской области, заразившиеся коронавирусом, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в понедельник в правительстве региона.

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"На сегодняшний день самочувствие госпитализированных оценивается ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

В понедельник выявлено три случая заражения в Самарской области, один зараженный вернулся из Испании, другие контактировали с ним.

Все трое находятся в инфекционных боксах. Другие люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением врачей.

Всего в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.