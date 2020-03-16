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В Ингушетии снимут фильм о человеке, вернувшем из Казахстана около 150 вайнахов на машине

Фильм основан на реальной истории Мусы Оздоева

МАГАС, 16 марта. /ТАСС/. Фильм, основанный на реальной истории Мусы Оздоева, который на машине вернул из ссылки в Казахстан на родину около 150 человек, планируют снять в Ингушетии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры и архивного дела региона.

"Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов встретился с общественным деятелем, инвестором Курейшем Муцольговым и известным актером театра и кино, сценаристом, режиссером-постановщиком Хамидом Марзагановым. На встрече обсуждалась идея снятия фильма на основе реальной истории о возвращении ингушей с Казахстана Мусой Оздоевым", - отметили в пресс-службе.

Муса Оздоев на машине "Победа" за семь месяцев перевез в Ингушетию 150 человек, которые находились в ссылке в Казахстане. Совершив последний, 27 рейс, Оздоев заснул и не проснулся.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 гг. были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".

Теги
ИнгушетияСКФО
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