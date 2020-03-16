В ЦФО из-за угрозы коронавируса музеи и театры будут дезинфицировать

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Часть крупных вузов Центрального федерального округа (ЦФО) перешла на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса, на карантин закрыты школы Воронежской, Тульской областях, Рязани, сообщают пресс-службы учебных заведений и управлений образования регионов. Дополнительные меры по дезинфекции приняты в театрах, музеях, дворцах творчества. Дистанционное обучение в вузах и карантин в школах

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В Белгороде все студенты институтов и университетов будут обучаться дистанционно с 23 марта. С 16 марта на дистанционное обучение переходят Владимирский госуниверситет, Тамбовский государственный технический университет, а также колледж при нем. Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина будет работать удаленно с 17 марта, сообщили в пресс-службах высших учебных заведений. Крупнейший вуз в ЦФО, Воронежский госуниверситет, который имеет в составе 16 научно-исследовательских лабораторий, организованных совместно с Российской академией наук, из-за угрозы коронавируса с 17 марта на две недели переходит на онлайн-обучение. Тульский государственный университет (ТулГУ) также ввел особый режим обучения. "Контактная работа студентов и преподавателей, лекции, семинары, практические занятия, индивидуальная работа, будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В отдельных случаях обучающимся будет предоставлена возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану", - сообщила пресс-служба ТулГУ. Аналогичные меры предприняты в Брянском государственном университете, Смоленском госуниверситете и в Тульском государственном педагогическом университете (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого. "Публичные мероприятия перенесены на более поздний срок или проводятся дистанционно, коменданты учебных корпусов и общежитий обеспечивают периодическое проветривание, решается вопрос о переносе баз практик", - отметили в пресс-службе ТГПУ.

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