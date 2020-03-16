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Распространение коронавируса нового типа

В ЦФО из-за угрозы коронавируса музеи и театры будут дезинфицировать

Некоторые вузы округа перейдут на дистанционное обучение

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Часть крупных вузов Центрального федерального округа (ЦФО) перешла на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса, на карантин закрыты школы Воронежской, Тульской областях, Рязани, сообщают пресс-службы учебных заведений и управлений образования регионов. Дополнительные меры по дезинфекции приняты в театрах, музеях, дворцах творчества.

Дистанционное обучение в вузах и карантин в школах

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В Белгороде все студенты институтов и университетов будут обучаться дистанционно с 23 марта. С 16 марта на дистанционное обучение переходят Владимирский госуниверситет, Тамбовский государственный технический университет, а также колледж при нем. Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина будет работать удаленно с 17 марта, сообщили в пресс-службах высших учебных заведений.

Крупнейший вуз в ЦФО, Воронежский госуниверситет, который имеет в составе 16 научно-исследовательских лабораторий, организованных совместно с Российской академией наук, из-за угрозы коронавируса с 17 марта на две недели переходит на онлайн-обучение. Тульский государственный университет (ТулГУ) также ввел особый режим обучения. "Контактная работа студентов и преподавателей, лекции, семинары, практические занятия, индивидуальная работа, будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В отдельных случаях обучающимся будет предоставлена возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану", - сообщила пресс-служба ТулГУ.

Аналогичные меры предприняты в Брянском государственном университете, Смоленском госуниверситете и в Тульском государственном педагогическом университете (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого. "Публичные мероприятия перенесены на более поздний срок или проводятся дистанционно, коменданты учебных корпусов и общежитий обеспечивают периодическое проветривание, решается вопрос о переносе баз практик", - отметили в пресс-службе ТГПУ.

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В Калужской области запрещены все выезды организованных групп детей и педагогов за пределы страны, которые традиционно происходят во время весенних каникул, родительские собрания и занятия в школьных бассейнах. В школах и детских садах введены обязательные утренние осмотры. В школах Воронежской области и Рязани ввели карантин, в Тульской области с 17 марта на 14 дней все школы, колледжи и техникум перевели на дистанционное обучение. "Все образовательные организации готовы к переходу на дистанционный режим обучения", - сказала на брифинге министр образования региона Алевтина Шевелева.

Дополнительные меры в учреждениях культуры

Власти Ярославской области рекомендуют перенести на более поздние сроки все массовые мероприятия. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле усилил санитарно-профилактические меры для защиты здоровья зрителей, об этом журналистам сообщили в пресс-службе театра. "Три раза в день проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел и перилам. На входах в театр установлены ультрафиолетовые облучатели, которые эффективно обеззараживают воздух, в фойе будут установлены диспенсеры спиртовых антисептиков", - сообщила пресс-служба.

Как уточнила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, сейчас организаторы пересматривают даты проведения мероприятий с участием детей. Например, уже отменена областная олимпиада во Владимирском областном музыкальном колледже, отменена научно-практическая конференция по культуре, запланированная на 18 марта. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике вводится ежедневная процедура измерения температуры у сотрудников, особое внимание будет уделено уборке помещений. Экскурсионный процесс и выставочная деятельность во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике осуществляется в штатном режиме. Вместе с тем руководство музея приняло решение ограничить до 1 мая 2020 года проведение мероприятий с количеством участников больше 1 тыс. человек.

С 17 марта на карантин уходит Рязанский дворец молодежи, фестиваль молдавской культуры "Мэрцишор - 2020" перенесен на неопределенный срок. В Курской области введен режим повышенной готовности. В числе дополнительных мер профилактики администрация области планирует снабдить места массового скопления людей в областном центре, в частности, торговые центры, антисептическими средствами. "Мы определились, что отменяем массовые мероприятия с числом участником больше 500. Если у нас на территории области эпидобстановка изменяется, то решением оперативного штаба будем ходатайствовать об изменениях", - отметила замгубернатора региона Ирина Хмелевская.

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