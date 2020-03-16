Заразившиеся коронавирусной инфекцией жители Липецкой области идут на поправку

ТАСС, 16 марта. Заразившиеся коронавирусной инфекцией россияне, которые находятся в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, идут на поправку. Об этом в понедельник на официальной странице в Instagram сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"На сегодняшний день новых заболевших не выявлено. На лечении находятся три человека. Все идут на поправку", - говорится в сообщении.

О том, что в Липецкую инфекционную больницу госпитализированы супружеская пара 39 лет и 48 лет, а также женщина 59 лет стало известно 7 марта. Все они посещали Италию и вернулись в регион на личном автотранспорте.

В обсерваторе, по данным главы региона, находятся 30 контактировавших с заболевшими, симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено. "Считаю, что все службы работают хорошо. Четко выявили круги контактов и обеспечили наблюдение за людьми", - подчеркнул Артамонов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.