{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Заразившиеся коронавирусной инфекцией жители Липецкой области идут на поправку

Новых заболевших в регионе не выявили

ТАСС, 16 марта. Заразившиеся коронавирусной инфекцией россияне, которые находятся в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, идут на поправку. Об этом в понедельник на официальной странице в Instagram сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"На сегодняшний день новых заболевших не выявлено. На лечении находятся три человека. Все идут на поправку", - говорится в сообщении.

О том, что в Липецкую инфекционную больницу госпитализированы супружеская пара 39 лет и 48 лет, а также женщина 59 лет стало известно 7 марта. Все они посещали Италию и вернулись в регион на личном автотранспорте.

В обсерваторе, по данным главы региона, находятся 30 контактировавших с заболевшими, симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено. "Считаю, что все службы работают хорошо. Четко выявили круги контактов и обеспечили наблюдение за людьми", - подчеркнул Артамонов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
РоссияЛипецкая областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Программа "Московское долголетие" приостановлена из-за ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС