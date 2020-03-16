ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия "предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник заявлении.

На границах государств ЕС создаются "зеленые линии" для грузовиков с продуктами питания и медикаментами". Ожидается, что эта мера будет утверждена во вторник на телеконференции глав государств и правительств ЕС и вступит в силу с 18 марта.