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Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке

Ему назначили административный арест на 15 суток

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, активист признан виновным в повторном нарушении организации митинга.

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"Постановлением Таганского районного суда Москвы Аюрзанаев Евгений Олегович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", эта статья грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей или административным арестом сроком до 30 суток), ему назначено административное наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказала пресс-секретарь суда.

На Лубянской площади в Москве в минувшие выходные прошла несанкционированная акция в поддержку фигурантов дела "Сети", на которой были задержаны ряд ее участников, в том числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. Полиция составила протоколы об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева. Они обвиняются по пункту 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании").

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.

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