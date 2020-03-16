Пострадавшие при пожаре в поселке Игра в Удмуртии получат выплаты до 1 млн рублей

ИЖЕВСК, 16 марта. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома в поселке Игра в Удмуртии, пострадавшие в результате пожара, на котором погибли три человека, еще девять пострадали, смогут рассчитывать на выплаты в размере до 1 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"10 тыс. рублей на человека - единовременная матпомощь, 50 тыс. рублей на человека - финансовая помощь за частично утраченное имущество первой необходимости, 1 млн рублей - единовременное пособие членам семей погибших в результате чрезвычайной ситуации на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - говорится в сообщении.

Кроме того, 100 тыс. рублей на человека выплатят за полностью утраченное имущество первой необходимости, 200 тыс. рублей гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации легкий вред здоровью и 400 тыс. рублей людям, получившим в результате ЧС средний или тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе также сообщили, что по состоянию на 13:00 (12:00 мск) 16 марта, троих пациентов выписали из больницы домой, из них двое - дети. Еще 4 человека находятся в удовлетворительном состоянии, из них один ребенок. Один пациент переведен из реанимации в палату в удовлетворительном состоянии, один пациент из реанимации переведен с аппарата ИВЛ, находится под контролем врачей в состояние средней степени тяжести.

Также в правительстве отметили, что на данный момент власти ожидают заключения специалистов по части дома, которая уцелела. "Сейчас мы собираем необходимый пакет документов для того, чтобы претендовать на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это позволит нам начать решать жилищный вопрос граждан", - цитирует председателя республиканского правительства Ярослава Семенова пресс-служба.

О пожаре

Утром 8 марта в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Игра в Удмуртии произошел пожар на площади 250 кв. метров, в результате которого погибли 3 человека, в том числе ребенок, 9 пострадали. Пострадавших людей доставили в Республиканскую клиническую больницу в Ижевске. Всего из здания было эвакуировано 20 человек, часть жителей дома была размещена в общежитии Игринского политеха и обеспечена всем необходимым, часть живет у родственников.

После пожара власти ввели на территории района режим ЧС, который позднее был снят. Также было принято решение разобрать часть дома, в котором произошел пожар. Уцелевшую часть здания обследовала комиссия, специалисты должны дать заключение о возможности проживания жильцов в доме. По факту гибели людей на пожаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").