В регионах России из-за повышенного спроса возник дефицит кварцевых ламп

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специализированные торговые сети в российских регионах отмечают значительное повышение спроса на покупку кварцевых облучателей, которые используют для обеззараживания воздуха и борьбы с возбудителями болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Компании-производители увеличивают число выпускаемых аппаратов на фоне эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, но на прилавках их все еще не хватает, сообщили ТАСС в понедельник представители рынка.

"Сейчас в связи со вспышкой эпидемии идет оснащение всех помещений со скоплением людей [кварцевыми лампами]. Это офисы, банки, детские сады, школы, образовательные учреждения, любые помещения - вплоть до магазина и ресторана. Мы работаем по всей России в черте Таможенного союза со всеми городами, и везде наблюдается спрос на кварцевые лампы", - рассказала ТАСС представитель новосибирской компании "Сибэст-Светотехника", которая является крупным производителем и поставщиком бактерицидных излучателей, Татьяна Ашенбренер.

По ее словам, спрос увеличился в три-пять раз по сравнению с обычным, и производители не ожидают его спада как минимум до лета. Пока компания увеличивает предусмотренные договорами сроки поставки. Другие специализированные заводы по сборке медицинской техники и производству ламп заявили о готовности наращивать объемы производства путем ввода дополнительных трудовых смен и открытия новых производственных линий.

"Мы производим бактерицидные ультрафиолетовые лампы, которые устанавливают в облучателях. Сейчас действительно ажиотажный спрос, мы уже увеличили производство в полтора раза и планируем поставить новые сборочные линии. Нужно закупить и установить соответствующее оборудование, на это потребуется месяца два-три", - рассказал ТАСС начальник отдела продаж ярославского ООО "Системы поддержания стерильности" Борис Лузинов. Представитель другого крупного производителя - НПО "Кристалл" из Ленинградской области - сообщил ТАСС, что предприятие также наращивает объемы производства, чтобы справляться с ажиотажным спросом и уже сейчас работает в три смены.

Торговые компании отмечают, что производители-поставщики на фоне эпидемии не только затягивают со сроками поставок, но и начали повышать цены на оборудование. "У нас проблемы с поставщиками. Сегодня они сообщили о повышении цены, хотя поднимали совсем недавно. Закупочная стоимость для нас дошла до розничной. Поставщики обещать ничего не могут: один раньше июня ничего не сможет дать, второй раньше сентября", - рассказал ТАСС директор крупной астраханской компании "Астмедика" Владимир Диенко.

Ассортимент и альтернативы

Как отмечают представители рынка, значительным спросом на фоне распространения коронавируса стали пользоваться именно небольшие устройства, которые применяются в быту. Такие кварцевые лампы сегодня почти не найти в магазинах. В Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах страны компании, занимающиеся продажей медицинского оборудования, отмечают, что прилавки пусты, новые поставки ожидаются только в течение недели, и значительная их часть уже распродана под заказ. По словам представителя сети специализированных магазинов "Мир экологии" в Сочи, в наличии представлен очень ограниченный ассортимент.

"Сейчас есть только остатки в виде ламп открытого типа, которые пользуются меньшей популярностью, потому что в помещении люди не могут находиться при них", - сказал собеседник агентства, добавив, что в качестве альтернативы граждане могут приобрести ионизаторы, которые, впрочем, обладают меньшей эффективностью.

В группе компаний TION из Новосибирска, которая занимается разработкой и производством приборов и систем для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях, ТАСС сообщили, что в текущем году видят существенный рост спроса во всех сегментах. Корпоративные клиенты реагируют медленнее, чем население, поэтому резкий рост спроса на продукцию TION в январе не отразился на объеме сделок с юрлицами. Однако уже в феврале количество сделок, которые были близки к завершению, оказалось в семь раз больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

"Мы связываем этот тренд с повышенным беспокойством из-за риска эпидемиологической ситуации. В январе текущего года мы продали в два раза больше бризеров (приборы для очистки воздуха и проветривания помещений при закрытых окнах для домашнего использования - прим. ТАСС), а в феврале - на 30% больше, чем в аналогичный период 2019 года", - сказали в компании.

Эффективность ламп

По словам главного инфекциониста Новосибирской области, где расположен центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", проводящий тестирование на наличие коронавируса, Ларисы Поздняковой, кварцевание при коронавирусе эффективно, как и при других инфекциях, - возбудитель заболевания погибает от воздействия бактерицидного излучения. При этом для человека современные приборы безопасны.

"Оборудование сейчас нового поколения, навредить себе такой кварцевой лампой просто нельзя. Применимы они в принципе в любых условиях, где угодно можно использовать", - отметила собеседница агентства.

Вместе с тем бактерицидные лампы не являются единственным средством защиты от возможного заражения. Если аппаратов нет на прилавках, нужно обходиться доступными всем методами, отмечают специалисты.

"Запасаться [кварцевыми лампами] не нужно, нужно проветривать свое помещение", - считает главный областной специалист по инфекционным заболеваниям в Кузбассе Ольга Бородкина. Также рекомендуется чаще мыть руки, избегать лишних рукопожатий и контактов, без острой необходимости не выходить в места массового скопления людей - магазины, вокзалы, аэропорты. Эти бесплатные, но действенные меры помогут минимизировать возможные риски заражения, отмечает специалист.