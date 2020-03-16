В Подмосковье вводится запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья из-за распространения коронавируса нового типа ужесточили требования к проведению массовых мероприятий, ограничив до 50 человек возможное число участников. Об этом в понедельник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в опубликованной видеозаписи на своей странице "ВКонтакте".

"Вместе с мэрией Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Раньше было до 5 тыс. [позволено проводить мероприятия], сейчас мы радикально снизили, сегодня мероприятия только [с участием] 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах. Это коснется и театров, и кино", - сказал Воробьев.