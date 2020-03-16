Лабораторный анализ подтвердил наличие коронавируса у пациентки из Кирова

КИРОВ, 16 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кирове - результат лабораторного анализа оказался положительным у женщины, вернувшейся недавно из Германии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства области.

Ранее в пятницу Министерство здравоохранения Кировской области сообщило о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус у женщины, которая недавно вернулась из Германии. По информации министерства, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в Новосибирск.

"Лабораторный анализ подтвердил наличие коронавируса у пациентки", - сказали ТАСС в Минздраве.

По данным областного Минздрава, тест-система показала также возможное наличие коронавируса у супруга пациентки. Сейчас супруги находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице Кирова, врачи оценивают их состояние как стабильное, удовлетворительное. Все лица, с которыми контактировали пациенты, установлены. По словам министра здравоохранения региона Андрея Черняева, тест-системы не выявили положительных результатов у лиц, с которыми контактировали пациенты.

"Пациент и пациентка возвращались на поезде. Весь круг контактов отработан, кто-то чувствует себя абсолютно нормально и находится дома, [некоторые] из-за бытовых проблем, [либо из-за наличия] пожилых родителей, маленьких детей, были перенаправлены в нашу инфекционную больницу. У всех взяты анализы, все до единого - отрицательные", - сообщил в понедельник журналистам Черняев.

По словам первого вице-премьера региона Дмитрия Курдюмова, в Кировской области создан оперативный штаб, в медорганизациях пополнены запасы расходных материалов, средств защиты и дезинфекции, в реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, в инфекционной больнице оборудованы 13 боксов для лечения пациентов в условиях изоляции. Создан карантинный центр, где размещаются граждане без признаков инфекционного заболевания, прибывшие из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.