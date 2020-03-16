На Юге России из-за коронавируса объявляют ранние каникулы и отменяют массовые мероприятия

В Астраханской области по поручению губернатора Игоря Бабушкина введены профилактические меры. В области на два дня раньше начнутся школьные весенние каникулы, детские сады продолжат работу в штатном режиме, но с усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий. "С 18 марта по 1 апреля школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано провести весенние каникулы. В это время в образовательных учреждениях будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия для предупреждения вирусных заболеваний", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки региона. Для учеников выпускных классов могут проводиться консультации по предметам, выбранным школьниками для прохождения государственной аттестации. Студенты вузов и ссузов в этот период будут проходить производственную практику. Она может быть дистанционной, на усмотрение руководства каждой образовательной организации, уточнили ТАСС в пресс-службе министерства. Кроме того, с понедельника в регионе отменили все массовые мероприятия.

ТАСС, 16 марта. Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни регионов Южного федерального округа: в Астраханской области для школьников введут досрочные каникулы, в Калмыкии на карантин закроются детские сады, а на круизный лайнер "Князь Владимир" не будут пускать пассажиров из стран с большим количеством случаев заражения.

В соседней Калмыкии со вторника закрываются на карантин детские сады Элисты, руководство школ будет индивидуально принимать решение о дистанционном обучении, сообщил ТАСС заместитель министра образования и науки республики Герман Санджарыков. "Управление образования города склоняется к переходу на дистанционное обучение до конца текущей недели. Затем каникулы, и потом будет видно, как быть дальше. А вот в образовательных учреждениях малых населенных пунктов региона, жители которых не выезжают за рубеж, карантин вводить не будем", - сказал он.

Вводят особый режим работы и высшие учебные заведения - на дистанционное обучение переходят студенты Астраханского государственного университета и опорного вуза Ростовской области - Донского государственного технического университета. В астраханском вузе работает оперативный штаб, при входе в учебные корпуса и общежития организуют пункты для измерения температуры тела для обучающихся и сотрудников университета, ограничены служебные командировки работников, проведение очных совещаний, отменены массовые мероприятия. В ростовском вузе всем российским и иностранным студентам порекомендовали находиться дома или в общежитии, избегать посещения массовых мероприятий.

Студентов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского на дистанционное обучение перевели, предварительно, до 1 апреля. "Дополнительная работа, потому что сейчас лекции в онлайн выкладывать, дополнительные технологии, чтобы создавать онлайн курсы, дополнительные возможности на онлайн курсах с другими вузами Российской Федерации. Работа со студентами еще увеличивается, потому что в общежитии мы дополнительно вводим контроль", - пояснил ТАСС и.о. ректора Андрей Фалалеев.

Аналогичные решения о переводе на дистанционное обучение приняли в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, Кубанском государственном технологическом университете, Кубанском и Ростовском государственных медицинских университетах. В пресс-службе Кубанского государственного аграрного университета ТАСС уточнили, что также вводят форму свободного посещения для студентов с 16 по 29 марта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе образовательного центра "Сириус" в Сочи, решения о полном переходе на дистанционное обучение принято еще не было, однако в ближайшее время на платформе "Сириус.Онлайн" пройдут дистанционные курсы по математике, физике, информатике и лингвистике. В случае отказа от проведения очных апрельских образовательных программ, их могут перенести на другие месяцы.

Отмена гонок и дезинфекция транспорта

В понедельник губернатор Ростовской области ввел в регионе режим повышенной готовности. На время действия режима установлен запрет на проведение мероприятий с участием свыше 500 человек. В Ростове-на-Дону проводят дополнительную дезинфекцию всех транспортных средств, в целях информирования жителей о мерах по профилактике коронавирусной инфекции в автобусах размещены соответствующие информационные памятки.

Несмотря на отсутствие заболевших, в Адыгее отменены все массовые мероприятия численностью более 300 человек. Дополнительно вводится санобработка общественного транспорта, рынков, торговых центров. Два вуза региона - Адыгейский государственный университет и Майкопский государственный технологический университет перешли на дистанционное обучение студентов. Школы продолжают работать в обычном графике, а в детских садах введен режим свободного посещения.

Как сообщили журналистам в пресс-службе АНО "Росгонки", финальный этап "Sochi Drift Challenge" на Сочи Автодроме, который запланирован на 21 и 22 марта, пройдет без зрителей. Кроме того, из-за коронавируса приостанавливает сезон всероссийский Чемпионат по баскетболу среди обучающихся 7-9 классов общеобразовательных организаций "Локобаскет - Школьная лига", в том числе, ближайших региональных финалов в Великом Новгороде и Саранске, а также финалов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в ростовском Батайске и Ставрополе.

На единственном российском черноморском круизном лайнере "Князь Владимир" закуплены маски и антисептики, а самочувствие пассажиров проверяют перед посадкой на борт, сообщили ТАСС в понедельник в компании-перевозчика "Черноморские круизы". На борт лайнера по рекомендации Роспотребнадзора не будут допускаться жители Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, США, КНР, Ирана и Кореи. Кроме того, у пассажиров будет уточняться информация о том, были ли они в ближайшее время в этих странах.

Спрос на хлеб и крупы

В астраханской сети магазинов "Михайловский" покупательского ажиотажа на товары долгосрочного хранения нет, угрозы дефицита также не предвидится.

"У нас все стабильно, закупка продуктов происходит в стандартном режиме, повышения спроса нет. Люди не скупают макароны, консервы, воду и туалетную бумагу. У наших коллег, по их словам, все происходит так же", - рассказала ТАСС коммерческий директор сети магазинов Дарья Дербасова. По словам собеседницы ТАСС, в дополнительной закупке продукции нет необходимости, сотрудники магазинов будут отслеживать спрос на товары и, в случае его повышения, оперативно реагировать.

В свою очередь, как сообщила ТАСС директор ростовского департамента потребительского рынка Ирина Теларова, в области наблюдается повышенный спрос на социально значимую группу товаров: хлеб, крупы, мясо, чай, овощи, молоко. Ведомство держит ситуацию под постоянным мониторингом.

О коронавирусе



В округе случай заражения коронавирусом подтвержден только у одного жителя Краснодарского края, в регионе ранее был введен режим повышенной готовности. Результаты лабораторных исследований не выявили коронавирус у порядка 20 человек, контактировавших с заразившимся при посещении Италии жителем края. Сам зараженный находится в стабильном состоянии, которое медики оценивают как не тяжелое, региональное министерство здравоохранение также официально опровергло появившуюся в местных социальных сетях информацию о якобы имеющих место быть фактах гибели жителей Кубани из-за коронавируса.