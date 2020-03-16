Москалькова просит оказать медпомощь россиянину, обвиняемому в США в обходе санкций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение директору Федерального бюро тюрем Минюста США Майклу Карвахалю с просьбой предоставить медицинскую помощь российскому гражданину Олегу Никитину, арестованному 18 сентября 2019 года и находящемуся в тюрьме округа Либерти в городе Хенесвиль.

Никитину предъявлены обвинения в попытке обойти американские санкции на поставки в РФ нефтегазового оборудования.

"Исходя из исключительно гуманитарной миссии, прошу вас, уважаемый господин Карвахаль, предоставить российскому гражданину необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также направить в мой адрес информацию о состоянии его здоровья", - написала Москалькова в обращении, опубликованном в понедельник на сайте уполномоченного.

Отмечается, что Никитин имеет "ряд хронических заболеваний", нуждается в "регулярном приеме определенных лекарственных средств".

"Однако ему не был проведен медицинский осмотр и не согласован прием медикаментов", - подчеркивается в письме. Кроме того, Москалькова отметила, что Никитина часто помещают в карцер, ему "не разрешают прогулки", не предоставляют возможность смены личного белья.

Дело россиянина

В декабре 2019 года пресс-служба Министерства юстиции США сообщила о выдвижении обвинений в отношении россиян Олега Никитина и Антона Черемухина из компании KS Engineering, итальянцев Габриэле Виллоне и Бруно Капарини из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американца Дали Бэгроу из компании World Mining and Oil Supply в попытке обойти введенные США в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования.

Согласно обвинению, "неназванная компания, находящаяся под контролем российского правительства", якобы заключила контракт с Никитиным и компанией KS Engineering на закупку у американской компании за $17,3 млн газовой турбины Vectra 40G, которая могла быть использована на глубоководной буровой платформе в Арктике. Россияне, по версии обвинения, обратились к посредникам для того, чтобы экспортировать это оборудование и скрыть информацию о его конечном месте использования.

Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн за нарушение положений Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) и Закона о реформе контроля над экспортом 2018 года (Export Control Reform Act of 2018).