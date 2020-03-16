{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова просит оказать медпомощь россиянину, обвиняемому в США в обходе санкций

Омбудсмен сообщила, что Олег Никитин имеет "ряд хронических заболеваний" и нуждается в "регулярном приеме определенных лекарственных средств"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение директору Федерального бюро тюрем Минюста США Майклу Карвахалю с просьбой предоставить медицинскую помощь российскому гражданину Олегу Никитину, арестованному 18 сентября 2019 года и находящемуся в тюрьме округа Либерти в городе Хенесвиль.

Никитину предъявлены обвинения в попытке обойти американские санкции на поставки в РФ нефтегазового оборудования.

"Исходя из исключительно гуманитарной миссии, прошу вас, уважаемый господин Карвахаль, предоставить российскому гражданину необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также направить в мой адрес информацию о состоянии его здоровья", - написала Москалькова в обращении, опубликованном в понедельник на сайте уполномоченного.

Отмечается, что Никитин имеет "ряд хронических заболеваний", нуждается в "регулярном приеме определенных лекарственных средств".

"Однако ему не был проведен медицинский осмотр и не согласован прием медикаментов", - подчеркивается в письме. Кроме того, Москалькова отметила, что Никитина часто помещают в карцер, ему "не разрешают прогулки", не предоставляют возможность смены личного белья.

Дело россиянина

В декабре 2019 года пресс-служба Министерства юстиции США сообщила о выдвижении обвинений в отношении россиян Олега Никитина и Антона Черемухина из компании KS Engineering, итальянцев Габриэле Виллоне и Бруно Капарини из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американца Дали Бэгроу из компании World Mining and Oil Supply в попытке обойти введенные США в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования.

Согласно обвинению, "неназванная компания, находящаяся под контролем российского правительства", якобы заключила контракт с Никитиным и компанией KS Engineering на закупку у американской компании за $17,3 млн газовой турбины Vectra 40G, которая могла быть использована на глубоководной буровой платформе в Арктике. Россияне, по версии обвинения, обратились к посредникам для того, чтобы экспортировать это оборудование и скрыть информацию о его конечном месте использования.

Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн за нарушение положений Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) и Закона о реформе контроля над экспортом 2018 года (Export Control Reform Act of 2018).

Теги
СШАРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ЕС будет финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac
Критически важно как можно раньше найти вакцину, которая поможет всему миру, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС