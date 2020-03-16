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Windows 10 установлена более чем 1 млрд активных устройств

По данным Microsoft, этой операционной системой пользуется каждый седьмой житель планеты
Описание
© REUTERS/Robert Galbraith

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Операционная система Windows 10 стоит более чем на 1 млрд активных устройств по всему миру, сообщил ее разработчик - компания Microsoft. По ее данным, Windows 10 пользуется каждый седьмой житель планеты.

Согласно данным компании Statcounter, анализирующей веб-трафик по всему миру, рыночная доля Windows 10 растет ежемесячно и в феврале практически достигла 54%. Ее основной конкурент - Windows 7 - напротив, теряет позиции, особенно на фоне прекращения ее технической поддержки разработчиком с января этого года. По данным Statcounter, на Windows 7 сейчас приходится 17,7% рынка.

Как заверяют в Microsoft, Windows 10 в настоящее время использует каждая компания, входящая в рейтинг Fortune 500. Обновления операционной системы выпускаются несколько раз в год, тогда как для предыдущих версий они выходили раз в три года.

Microsoft официально выпустила Windows 10 в июле 2015 года, в 2017 году она впервые обошла Windows 7 и с тех пор удерживает позицию лидера операционных систем от Microsoft.

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