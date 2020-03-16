Зеленский призвал украинские церкви поддержать меры по борьбе с коронавирусом

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал действующие в стране церкви поддержать введенные властями меры по борьбе с распространением нового коронавируса, включая запрет на проведение религиозных обрядов с участием более 10 человек. Украинский лидер обратился к духовенству в понедельник в своем выступлении по поводу мер противодействия коронавирусу.

Зеленский сообщил, что в понедельник вечером состоится заседание украинского правительства. Он призвал кабинет министров Украины ввести жесткие ограничительные меры по борьбе с инфекцией.

Перечисляя эти меры, президент Украины сказал: "Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. Включая обряды и церемонии". "Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - добавил президент Украины.