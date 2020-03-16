Lux Express приостановил перевозки по маршрутам, связывающим Россию с Эстонией и Латвией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Международный автобусный перевозчик Lux Express до 30 марта приостановил рейсы, следующие по маршруту Санкт-Петербург - Таллин, до 14 апреля - рейсы Санкт-Петербург - Рига и Москва - Рига, а также до 31 мая - рейсы Санкт-Петербург - Йыхви.

Временный отказ от сообщения по маршрутам, связывающим Россию с Эстонией и Латвией, связан с запретом на въезд иностранных граждан на территорию республик, который вступит в силу с 17 марта.

Компания продолжает действовать на линии Санкт-Петербург - Хельсинки и на маршрутах внутри Эстонии.

"До 30 марта приостановлены рейсы между Санкт-Петербургом и Таллином, до 14 апреля - с Ригой, до 31 мая - с Йыхви. Также до 14 апреля не будут осуществляться перевозки на маршруте Москва - Рига. 16 марта из Санкт-Петербурга и обратно из Риги и Таллина отправятся только те автобусы, которые пересекут эстонскую границу до 23:59 мск", - сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании, добавив, что для удобства клиентов перевозчик открыл на своем сайте онлайн-сервис по возврату билетов.

По итогам 2019 года автобусами Lux Express на маршрутах между Петербургом и балтийскими странами воспользовалось 560 тыс. пассажиров, что на 10% больше показателя за 2018 год. Всего в прошлом году услугами компании по всем направлениям следования воспользовались 3,2 млн человек.

Lux Express Group - оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в семи странах Европы. Компания входит в холдинг Mootor Grupp.