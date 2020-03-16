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Взрывных устройств на борту приземлившегося самолета Москва - Уфа не нашли

Воздушное судно прибыло в город по расписанию

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Проверка не подтвердила сообщение неизвестных о "минировании" самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Уфу. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван.

"Борт сел в Уфе 18:05 (16:05 мск), усиленные меры авиационной безопасности были применены в полном объеме, проверка закончена, [взрывных устройств] не обнаружено. Это был рейс "Аэрофлота" № 1232 Шереметьево - Уфа", - сообщила Ризван.

В понедельник сообщения о "минировании" получили пять пассажирских самолетов: Москва - Пермь, Москва - Уфа, Москва - Тюмень, Новосибирск - Москва, Москва - Челябинск. Все они приземлились, не меняли маршруты из-за сообщений о "минировании".

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, пик пришелся на субботу, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы были ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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