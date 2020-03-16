Семья россиян с двумя детьми застряла на границе с Черногорией

БЕЛГРАД, 16 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российская семья из пяти человек, в том числе двух маленьких детей, оказалась заложником заградительных мер против коронавируса, введенных Сербией и Черногорией. Как сообщила в понедельник ТАСС одна из пострадавших - Ольга Комарова, они путешествовали из России в Черногорию на автомобиле.

"Мы застряли между границами Сербии и Черногории. Дело в том, что мы выехали из Москвы 14 марта в ночь, когда ничего не предвещало закрытия границ с Сербией, мы спокойно проехали границы Белоруссии, Польши, Венгрии, Сербии и Черногории, границы закрывались после нас. Мы пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта. Всю ночь мы с двумя маленькими детьми четырех и шести лет провели в машине, умоляли пропустить нас, поскольку, согласитесь, это нечестно, когда вас не информируют заранее хотя бы о том, что собираются закрыть границы, сейчас нам предлагают подписать отказной лист, запретить нам въезд в Черногорию с сегодняшнего числа, 16 марта, хотя мы здесь с 15 марта", - сообщила она.

У российских граждан есть недвижимость в Черногории, однако вид на жительство, который выдается на основании купленной недвижимости, оказался просроченным.

Ольга Комарова рассказала, что черногорские пограничники обходятся с ними грубо. "На нас сейчас совершенно безобразно наорали с топотом и хлопаньем по столу. Дети ничего не ели целый день. Мы вынуждены возвращаться в Сербию, но я не знаю, пустит ли нас обратно Сербия".

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Черногория остается единственной страной ЕС, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.