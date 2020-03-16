Испания ограничивает доступ в страну из-за коронавируса

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Испании решили усилить контроль на сухопутной границе. Как уточнил в понедельник глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласка, в страну будут пускать лишь подданных королевства, а также в случае крайней необходимости.

"Правительство Испании решило восстановить контроль на сухопутной границе Испании. Меры были приняты в рамках сдерживания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - уточнил министр. - Начиная с 00:00 по местному времени (02:00 мск) этой ночи и до окончания режима повышенной готовности, [на территорию страны] будет разрешен вход только подданным Испании, тем, кто приезжает по рабочим мотивам, и тем, кто засвидетельствует форс-мажорную причину или причину крайней необходимости".

Ограничения также не затронут дипломатических сотрудников и лиц с разрешением на жительство в Испании. Кроме того, эта мера не повлияет на транспортировку товаров.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.