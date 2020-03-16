{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге умер сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

Артист умер на 55 году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Один из основателей группы "Гражданская оборона", гитарист Константин Рябинов умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 55 году жизни, сообщили ТАСС в семье музыканта.

"Константин Рябинов скончался в понедельник. Причина смерти пока неизвестна, дата прощания пока не определена", - сказала собеседница агентства.

В 1984 году Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко в Омске основал группу "Гражданская оборона". В 1999 году вышел из состава группы, переехал в Санкт-Петербург и занялся сольным творчеством. Позднее стал участником нескольких музыкальных проектов, в частности музыкальной группы "Коммунизм".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ЕС будет финансировать разработки вакцины от коронавируса компании CureVac
Критически важно как можно раньше найти вакцину, которая поможет всему миру, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС