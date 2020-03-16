В Петербурге умер сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Один из основателей группы "Гражданская оборона", гитарист Константин Рябинов умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 55 году жизни, сообщили ТАСС в семье музыканта.

"Константин Рябинов скончался в понедельник. Причина смерти пока неизвестна, дата прощания пока не определена", - сказала собеседница агентства.

В 1984 году Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко в Омске основал группу "Гражданская оборона". В 1999 году вышел из состава группы, переехал в Санкт-Петербург и занялся сольным творчеством. Позднее стал участником нескольких музыкальных проектов, в частности музыкальной группы "Коммунизм".