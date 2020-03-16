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Почти 15 тыс. человек остались без электричества под Иркутском из-за аварии

Без света остались жители 18 населенных пунктов

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в Тайшетском районе Иркутской области, в результате без света остались почти 15 тыс. человек и 53 социально-значимых объекта. Об этом в понедельник сообщается на сайте областного ГУ МЧС РФ.

"В 23:52 (18:52 мск) 16 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в Тайшетском районе. Под отключение попали 18 населенных пунктов, 5484 жилых дома, в которых проживают 14 364 человека (из них 3896 детей), 53 социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

На месте аварии при температуре 5 градусов тепла работают 15 человек и пять единиц техники. Ветер в Тайшете достигает 20 м/с.

Теги
РоссияИркутская область
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