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Распространение коронавируса нового типа

Второй житель Перми, заразившийся коронавирусом, в удовлетворительном состоянии

Пациент находится в специальной боксированной палате в краевой инфекционной больнице

ПЕРМЬ, 16 марта. /ТАСС/. Состояние женщины из Пермского края, прилетевшей из Швейцарии и заразившейся коронавирусом, удовлетворительное, она находится в специальной боксированной палате в Пермской краевой инфекционной больнице. Об этом в понедельник сообщается на портале правительства региона.

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В понедельник в Пермском крае выявили второй случай заражения коронавирусом. Ранее, 13 марта, аналогичный диагноз подтвердился у мужчины, вернувшегося из Франции. После этого под наблюдение Роспотребнадзора и краевого Минздрава были взяты все пассажиры данного авиарейса. Те, кто сидел рядом были помещены в изоляцию на дому, у них были забраны пробы на коронавирус.

"Они были под нашим контролем с самого начала. Состояние женщины удовлетворительное. Подозрение на заболевание у женщины, до этого 3 месяца проживавшей в Швейцарии, было выявлено при наблюдении. Таким образом, соблюдение правил наблюдения и изоляции со стороны пациента и медицинских работников позволило своевременно обнаружить заболевание и начать лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

По словам Мелеховой, женщина с супругом были госпитализированы вдвоем еще несколько дней назад: один как заболевший, второй как контактное лицо. У мужчины отобрали пробы, результат - отрицательный. Лечение заболевшей проводится с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и средств индивидуальной защиты. Жалоб на здоровье у других пассажиров рейса не зафиксировано.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
РоссияПермский крайРаспространение коронавируса нового типа
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