Президент Мексики опроверг данные о первом летальном случае из-за коронавируса

МЕХИКО, 16 марта. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг появившиеся утверждения о первом в стране случае смерти зараженного новым коронавирусом. Об этом глава государства заявил в понедельник на пресс-конференции.

По версии местных СМИ, первой жертвой в Мексике в воскресенье стал 71-летний предприниматель Хосе Кури, предположительно, заболевший в ходе недавней поездки в США.

"К счастью, этот господин не умер, и я хочу, чтобы с ним ничего не случилось, так же, как я желаю, чтобы все мексиканцы не страдали, не болели и двигались вперед при любых невзгодах", - отметил президент.

В воскресенье Министерство здравоохранения Мексики сообщило о том, что в стране зарегистрировано уже в общей сложности 53 случая заражения COVID-19. О первом случае инфицирования власти объявили 28 февраля.