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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай коронавируса зафиксирован в секретариате ООН

Совет Безопасности рассматривает возможность проведения заседаний в формате видеоконференций
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке John Moore/Getty Images
Описание
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© John Moore/Getty Images

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Один из сотрудников секретариата ООН в Нью-Йорке получил положительный результат после проведения теста на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы часть нью-йоркского общества, которое сильно затронула эпидемия, поэтому не удивительно, что один из наших сотрудников также заразился вирусом. С момента появления симптомов он не контактировал ни с кем из других сотрудников", - сказал Дюжаррик.

Ранее сообщалось о случае заболевания, вызываемого коронавирусом, у одной из сотрудниц постпредства Филиппин при ООН, которая до проведения теста посещала здание штаб-квартиры. Постпредство после этого было закрыто.

Само здание штаб-квартиры официально не закрывалось. Однако все сотрудники ООН, чье присутствие не является критически необходимым, получили указание работать из дома. Брифинги официального представителя генсека пока проходят в обычном формате. По словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш работает в своем офисе в штаб-квартире.

Совет Безопасности рассматривает возможность проведения заседаний в формате видеоконференций, но пока такое решение не принято.

Теги
Гутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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