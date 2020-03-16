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Дезинфекция транспорта, отмена мероприятий. В СКФО ввели меры профилактики коронавируса

Случаев заражения инфекцией не выявлено ни в одном из регионов округа

ТАСС, 16 марта. Массовые мероприятия отменили нескольких регионах Северного Кавказа, вузы переходят на дистанционную форму обучения, школы и детсады закрываются на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, рассказали ТАСС представители властных структур регионов. В Дагестане проводятся учения в больницах и аэропорту, в Северной Осетии объявлен запрет на въезд иностранных студентов, а в Железноводске транспорт обрабатывают спецсредствами.

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При этом случаев заражения не выявлено ни в одном из регионов округа.

Не пустить новый коронавирус

Особое внимание в регионах Северного Кавказа уделяют недопущению завоза коронавируса, прежде всего, из-за рубежа. "Прибывших из неблагополучных [по коронавирусу нового типа] стран Европы, Азии мы берем на карантин. У 25 человек после двукратного обследования [заражение] не подтвердилось, но по порядку они должны быть под наблюдением в течение двух недель, после будут сняты с контроля", - сообщил ТАСС глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Чечне Шахид Ахмадов.

Случаи заражения коронавирусом не выявлены и в Дагестане. Для профилактики распространения вируса в аэропорту Махачкалы на днях прошли учения. В тренировке принимали участие специалисты регионального Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, волонтеры-медики, работники самого аэропорта. Подобные учения проходят практически во всех больницах республики.

В Ставропольском крае в стационары на 14 дней госпитализируют прибывающих из эпидемически неблагополучных по COVID-19 территорий с признаками ОРВИ или имевших контакт с инфицированными коронавирусом людьми. Они размещаются в боксированных палатах инфекционных больниц или отделений.

С государственной границы с Грузией в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии было эвакуировано шесть человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако по результатам проведенных исследований ни один из случаев не подтвердился. В настоящее время участок Военно-Грузинской магистрали на территории Северной Осетии закрыт на выезд из России в Грузию из-за коронавируса. Ограничение не распространяется на транзитный транспорт, маршрут которого пролегает через территории страны (без остановки в Грузии).

Отмена мероприятий и занятий

Власти регионов и образовательные учреждения идут на серьезные меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Так, Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) временно ограничил приезд иностранных студентов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. "Мы ожидали в апреле приезд 18 граждан Туркменистана, Сенегала и Кот-д'Ивуара. Они должны были проходить обучение в подготовительном отделении для иностранных граждан. Но из-за опасности распространения вируса мы принимаем предупреждающие меры. Сроки обучения переносятся до стабилизации обстановки", - сообщили в вузе.

СОГУ переведет студентов на дистанционное обучение с 17 марта. В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова на него перешли уже сегодняшнего дня. "В 2019 году КБГУ начал создавать самостоятельно массовые открытые онлайн- курсы. На сегодняшний день начата реализация семи из них. Договоры о сетевом взаимодействии заключены более чем с 10 вузами, присутствующими на платформе открытого образования, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет и другими", - сказал первый проректор - проректор по учебной работе Вадим Лесев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пятигорского государственного университета, в настоящее время обучение будет вестись посредством интернета, как и в Северо-Кавказском федеральном университете.

Высшие и средние учебные заведения Карачаево-Черкесии также переходят на дистанционный или индивидуальный режим обучения. В детских садах по поручению будут введены дополнительные санитарные меры, в дальнейшем власти республики планируют принять решения по режиму работы дошкольных учреждений. В Чечне и Северной Осетии решили начать школьные каникулы на несколько дней раньше, при этом в образовательных учреждениях будет вестись обработка. Минпросвещения КБР рекомендует обеспечить введение во всех образовательных организациях свободный график посещения учебных занятий обучающимися до 21 марта.

Отменяются в регионах СКФО и массовые мероприятия. "С 24 по 26 марта у нас предполагался форум общественной организации "Женщины России", мы его сегодня отменили. На сегодняшний день повода для паники в связи с этим вирусом у нас в республике нет", - рассказал ТАСС глава оперативного штаба по противодействию опасной инфекции Чечни Шахид Ахмадов.

Переносится во избежание распространения коронавируса и запланированный на 30-31 марта экспертный форум "Дербент - умный город: стратегии и технологии" по формированию концепции развития Дербента как "умного города". Его проведение отложили на неопределенный срок.

С 16 марта в КЧР отменены и мероприятия с участием свыше 50 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики. В Ингушетии в целях предупреждения распространения коронавируса отменили все намеченные на 17 марта массовые мероприятия в честь 250-летия вхождения региона в состав Российского государства - пока их перенесли на 1 мая. Кроме того, все детсады и школы республики закроют на карантин.

Дезинфекция и горячие линии

Из-за угрозы распространения коронавируса в курортном городе Железноводск Ставропольского края весь городской транспорт перед выходом на линию обрабатывают дезинфицирующими средствами. В мэрии курорта рассказали, что по поручению главы города Евгения Моисеева маршрутки, которые осуществляют пассажирские перевозки, перед выходом на линию обрабатывают специальными растворами, рекомендованными Роспотребнадзором.

Глава КЧР Рашид Темрезов обратился к работодателям с просьбой "организовать работу по профилактическим противовирусным мерам на предприятиях, в том числе транспорта, сферы торговли и услуг".

Для эффективной работы по профилактике распространения вируса во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время действуют оперативные штабы и горячие линии. Так, Минздрав Дагестана запустил на базе Дагестанского центра медицины катастроф круглосуточную горячую линию по вопросам коронавируса, в том числе для вернувшихся из-за границы. Активная профилактическая работа с населением республики проводится и Республиканским центром медицинской профилактики (РЦМП) в непрерывном режиме. Специалисты посещают крупные организации и предприятия Дагестана с лекциями по мерам защиты от ОРВИ и гриппа.

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РоссияСеверный КавказСКФО
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