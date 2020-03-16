Финалы Всероссийской олимпиады школьников перенесут

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России изменит сроки проведения Всероссийских олимпиад школьников на фоне ситуации с коронавирусом, а также проработает вопрос о проведении соревнований в дистанционном режиме. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

"В связи с необходимыми мерами по защите здоровья учащихся Минпросвещения России проинформировало все регионы о планируемых изменениях сроков и мест проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Также министерство готовит изменения в порядок проведения олимпиады в части возможности применения онлайн-технологий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что эти нововведения "вступят в силу уже в рамках нынешней олимпиады". Как напомнили в министерстве, соревнования проводятся по 24 общеобразовательным предметам. В этом году в заключительный этап, который ранее планировалось провести с 20 марта, вышли порядка 5600 школьников.

В министерстве добавили, что конкретные даты и места проведения олимпиады "будут определены в ближайшие дни", и заверили, что "все преференции, предусмотренные раннее победителям и призерам в рамках поступления в вузы, будут сохранены".

"Вместе с экспертным сообществом мы провели анализ возможных вариантов, исходя из двух посылов - обеспечить максимальную защиту здоровья ребят и в то же время сохранить проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады как одного из ключевых инструментов развития и поддержки талантов. Перенос сроков и возможности онлайн-технологий, которые мы внедряем благодаря национальному проекту "Образование", - взвешенное решение. Детально проработаем его с регионами и оповестим обо всем участников и родителей", - приводит слова министра просвещения России Сергея Кравцова пресс-служба.