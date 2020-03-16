Правительство внесло в Думу проект о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму пакет законопроектов, направленных в том числе на запрет высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Тексты законопроектов размещены в думской электронной базе.

Предполагается, что требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних. Это предложено прописать в Уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми - при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Кроме того, документ в целом изменяет порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня он осуществляется в соответствии с федеральными правилами перевозок пассажиров. Правительство же предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.

При этом законопроектом предполагается, что порядок контроля оплаты проезда на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и граничащего с ним региона, а также по регулярным маршрутам в границах Краснодарского края и Республики Адыгея устанавливается соглашениями между властями соответствующих субъектов РФ. В остальных случаях - например, при проезде по регулярным маршрутам в границах двух и более регионов, - следует, как и сейчас, руководствоваться правилами перевозок пассажиров.

За нарушение установленного порядка подтверждения оплаты проезда грозит административная ответственность, которая зависит от законодательства региона. При этом уплата административного штрафа не освобождает граждан от оплаты проезда и перевозки детей.