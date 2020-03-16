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В городе Ардон Северной Осетии построят спорткомплекс на 125 мест

Строительство проведут в рамках нацпроекта "Демография"

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 марта. /ТАСС/. Спортивный комплекс на 125 мест построят в городе Ардон к концу 2021 года благодаря проекту "Спорт - норма жизни", входящего в нацпроект "Демография". Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства и архитектуры республики.

"В городе Ардон началось строительство спорткомплекса в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". Проектом предусмотрено возведение двухэтажного здания общей площадью более 5 тыс. кв. метров, предназначенного для проведения учебно-тренировочных занятий, спортивных и культурных мероприятий, занятий спортивных секций по различным видам спорта. Срок завершения строительства - декабрь 2021 года", - сказал собеседник агентства.

В спортивном комплексе будут созданы борцовский зал, зал для бокса, легкой и тяжелой атлетики, тенниса, аэробики. Во дворе появится мини-футбольное поле, спортплощадка, теннисный корт.

Как сообщили в администрации местного самоуправления Ардонского района, в этом году на строительство объекта выделено 229 млн рублей из федерального бюджета.

В перспективе планируется создать в спорткомплексе бассейн.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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