Жители Мадрида стараются не выходить на улицы из-за коронавируса

МАДРИД, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Улицы Мадрида опустели из-за распространения коронавируса нового типа. Во многом это связано с режимом повышенной готовности, введение которого было одобрено 14 марта правительством страны.

Данная мера предусматривает ограничение передвижения жителей, кроме случаев крайней необходимости. Сейчас в Мадриде закрыты все бары, рестораны, парки, парикмахерские, развлекательные заведения, школы и университеты. Исключения сделаны для продуктовых магазинов, аптек, табачных киосков и других учреждений.

Хотя кафе закрыты для посетителей, жители Мадрида все еще могут заказывать еду на дом. Тем не менее горожане все реже предпочитают прибегать к такой услуге из-за опасений, что кто-то из персонала ресторана может быть заражен коронавирусом.

Как убедилась корреспондент ТАСС, на полках продуктовых магазинов есть все продукты. Быстрее всего покупатели разбирают макаронные изделия и туалетную бумагу. В некоторых торговых точках установили лимит на то, сколько человек может находиться внутри одновременно.

Кроме того, на входе крупных магазинов посетителям выдают одноразовые перчатки, а тележки предлагается протереть салфетками со специальным чистящим средством. Все работники супермаркетов носят медицинские маски. Сами посетители также стараются соблюдать минимум метровую дистанцию в очередях, многие выходят из дома в масках.

Обстановка в городе

В метро среди дня практически никого нет. Те, кто все-таки решились спуститься в мадридскую подземку, садятся максимально далеко друг от друга. Почти все пользователи метрополитена - в масках, многие также надевают одноразовые перчатки.

У здания мэрии Мадрида, которое считается одним из самых красивых и примечательных в городе, никого нет. Там, где раньше были длинные автомобильные пробки, теперь можно увидеть лишь городские автобусы, официальные такси и несколько частных автомобилей.

При этом все чаще на улицах Мадрида видны полицейские машины. Если сотрудники правоохранительных органов видят скопления людей, то просят их разойтись. По версии местных СМИ, за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы.

Предполагается, что выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости, например, в магазин за едой, в аптеку или на прогулку с собакой. При этом пойти погулять с ребенком или выйти на утреннюю пробежку уже нельзя. Власти страны рекомендовали предприятиям по мере возможности переводить сотрудников на режим удаленной работы. Если же такой опции нет, то испанцам разрешено посещать рабочие места.

Испанцы теперь передвигаются по улицам в ускоренном темпе и со слегка опущенными головами. Крайне редко можно встретить тех, кто идет куда-то парой.

Несколько дней подряд испанцы также по вечерам открывают окна или выходят на балконы и аплодируют сотрудникам медицинских учреждений, которые прилагают усилия для борьбы с коронавирусом.

Распространение коронавируса в Испании

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По данным Минздрава, сейчас в королевстве выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Эта мера, которая была принята во второй раз в истории страны, будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлена при одобрении парламента. Как уже признали власти страны, режим придется продлить.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.