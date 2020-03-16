В США начались первые испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Американские эксперты начали в понедельник испытания первой экспериментальной вакцины от нового коронавируса. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), первую инъекцию сделали в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон).

Прототип вакцины, получивший обозначение mRNA-1273, был разработан Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna в штате Массачусетс. Как отметило AP, у участников эксперимента нет шанса заразиться, поскольку в сделанных им инъекциях коронавируса не содержится. Это лишь начало целой серии испытаний, необходимых для того, чтобы продемонстрировать, что вакцина безопасна и будет эффективной, отметило агентство.

Даже если дальнейшие исследования будут идти успешно, вакцина может быть доступна для широкого применения в течение 12-18 месяцев. Помимо этого прототипа вакцины, по сообщению AP, свой препарат сейчас разрабатывает компания Inovio Pharmaceuticals. Его испытания, как ожидается, начнутся в апреле в США, Китае и Южной Корее.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах увеличилось до 3563, умерли 65 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.