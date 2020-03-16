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Распространение коронавируса нового типа
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Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев

В частности, ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ, экипажей воздушных, морских и речных судов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия ограничит въезд иностранных граждан на свою территорию с 18 марта по 1 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в понедельник по итогам телефонных переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств ряда стран СНГ.

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"Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской Федерации, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска. 

Как сообщается на сайте кабмина, в ходе телефонных разговоров с премьер-министрами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, Мишустин подчеркнул, что меры российской стороны "соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Также главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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