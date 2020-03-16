Порядок целования креста в ряде храмов Петербурга временно изменили из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Порядок целования креста после завершения литургии претерпел временные изменения в нескольких храмах Санкт-Петербурга в связи с необходимостью ужесточения санитарных мер из-за распространения коронавируса. Как сообщила в понедельник ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви Наталья Родоманова, в некоторых храмах верующим предлагают целовать нательные крестики вместо общего.

Одиннадцатого марта Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал соблюдать профилактические меры в приходах и монастырях в связи с ситуацией вокруг коронавируса, принятие дополнительных мер предосторожности возможно по согласованию со священноначалием.

"С учетом санитарно-профилактических рекомендаций Синода есть некоторые временные изменения, которые не влияют на церковный обряд. Так, например, в некоторых храмах по завершении литургии верующим предлагают целовать не общий крест, как обычно, а каждому свой, нательный, после причащения используют одноразовые стаканчики", - сказала Родоманова.

Она отметила, что священнослужители петербургских храмов "разъясняют верующим меры предосторожности в условиях пандемии, рекомендуют воздерживаться от того, чтобы становиться источником инфекции, в случае недомогания оставаться дома. При необходимости священник может причастить больного дома". Она добавила, что для большинства верующих посещение великопостных служб очень значимо.

Курирующий сферу здравоохранения Санкт-Петербурга вице-губернатор Олег Эргашев, комментируя в понедельник по просьбе журналистов возможность санитарных ограничений в связи с приближением Крестопоклонной недели Великого поста, призвал горожан с пониманием отнестись к ситуации. "Мы уважаем религиозные традиции, но, тем не менее, это прямой путь распространения коронавируса, - отметил Эргашев, говоря об обычае крестоцелования. - Конечно, каждый принимает для себя решение сам, но я не рекомендую этого делать".

Поклонение мощам

Относительно вызывающего большой общественный резонанс поклонения петербургских верующих мощам Иоанна Крестителя, которые будут находиться в Казанском соборе по 17 марта, Наталья Родоманова отметила, что количество посетителей в храме одновременно не превышает тысячи человек. "В самый интенсивный день, воскресенье 15 марта, поклониться реликвии пришли около 9 тысяч человек, но это в течение всего дня, когда собор был открыт с 7 утра, в остальные дни количество посетителей составляло 6-7 тысяч человек, и это также в течение всего дня". По словам Родомановой, в Казанском соборе предприняты все необходимые санитарные меры для защиты здоровья верующих: влажная уборка, обработка киотов и ковчегов санитарными растворами.

В епархии отметили, что пока не принято решений о том, как повлияет запрет проведения массовых мероприятий на проведение пасхальных праздников в городе и области. "Решение об этом будет приниматься в обозримое время. Для православных праздник Пасхи - основополагающий", - сказала Родоманова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

По последним данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. Всего с учетом двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения этой инфекцией и выписанных сегодня из больницы, в городе было выявлено девять случаев коронавируса. Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.