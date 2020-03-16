В Канаде еще три человека умерли из-за коронавируса

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Три новых случая смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, зарегистрировано в Канаде. Об этом сообщила в понедельник представитель Минздрава провинции Британская Колумбия, где были зафиксированы все три летальных исхода, Бонни Хенри.

"Сейчас у нас есть четверо умерших [из-за коронавируса]", - цитирует ее телеканал CTV. Хенри уточнила, что все эти люди имеют отношение к дому престарелых в Северном Ванкувере, где на прошлой неделе был зафиксирован первый в Канаде случай смерти человека, зараженного коронавирусом. Тогда скончался постоялец дома престарелых, который был старше 80 лет. Подробностей Хенри не сообщила.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксирован 25 января. По последним данным, заразились уже 375 человек, четверо умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.