Власти Татарстана призывают всех приехавших в регион из-за рубежа пройти домашний карантин

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Руководство Татарстана настоятельно рекомендует всем приезжающим в республику из-за рубежа, обратиться на горячую линию и пройти домашний карантин. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Решением президента республики расширен список стран, прибывающим из которых стоит обратиться на горячую линию и пройти домашний карантин. Теперь эта норма касается всех прибывающих из-за пределов Российской Федерации. Роспотребнадзор республики готов принять данные, министерство здравоохранения организовать соответствующее обследование. Призываем граждан к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих", - сказала она.

Ранее такие меры касались только тех, кто прибывал из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции и Испании.

Накануне по поручению Минниханова республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ввести особый санитарно-эпидемиологический режим. Он предполагает проведение спортивных матчей без зрителей и другие ограничения сроком на месяц - до 15 апреля.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.