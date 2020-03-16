Церковные учебные заведения РПЦ перейдут на каникулы и удаленный режим работы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Высшие духовные учебные заведения Русской православной церкви (РПЦ) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции перейдут на дистанционный режим обучения, а в воскресных школах Московской городской епархии вводятся двухнедельные каникулы. Об этом в понедельник сообщается на официальных сайтах РПЦ и Московской городской епархии.

"С учетом специфики функционирования духовных учебных заведений благословляется <...> перейти с 18 марта 2020 года на осуществление учебного процесса исключительно с использованием дистанционных технологий, направив студентов со стационара по местам проживания", говорится в опубликованном сайтом Русской церкви циркулярном письме РПЦ. Согласно документу, для оставшихся в духовных школах студентов возможность покидать их территорию будет сведена к минимуму.

До улучшения эпидемиологической обстановки будут отложены сессии отделения заочного обучения и курсы повышения квалификации. Эти меры будут действовать "до новых распоряжений".

Согласно сообщению сайта Московской городской епархии, "во всех воскресных школах, центрах дополнительного образования, кружках творчества, спортивных секциях, а также центрах патриотического воспитания Московской городской епархии в качестве профилактических мер с 16 марта в обязательном порядке вводятся двухнедельные каникулы".

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.