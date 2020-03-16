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Распространение коронавируса нового типа

Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранцев в Россию

Правительство поручило Росавиации в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании о введенных ограничениях

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации <...>: ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что ограничение не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Правительство поручило Росавиации в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании о введенных ограничениях. Также МВД России и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам. МИД РФ поручено приостановить выдачу и оформление виз, а также уведомить о предпринятых мерах иностранные государства, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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