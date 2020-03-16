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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции ограничат передвижение людей

Кроме того, власти Франции отменят коммунальные выплаты и налоги для отдельных малых предприятий

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник во время телевизионного обращения к нации.

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"С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены", - сказал Макрон. "Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены", - добавил он. Макрон подчеркнул, что введение этих мер связано с тем, что "не все соблюдают предписанные ранее санитарные нормы в условиях распространения коронавируса".

Президент призвал французов "отменить уличные прогулки", "сохранить только самые необходимые передвижения", "не покидать без необходимости дома" и "соблюдать санитарные нормы".

Он напомнил, что власти уже приняли ряд "беспрецедентных мер, которые никогда не принимались прежде". Макрон отметил, что с понедельника закрыты все учебные заведения, а с 14 марта не работают рестораны, кафе, ночные клубы, библиотеки, спортзалы.

Выделение кредита

Власти Франции в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса обеспечат гарантии на €300 млрд для выплаты задолженностей компаний, находящихся в трудном положении, а также отменят коммунальные выплаты и налоги для отдельных малых предприятий.

"Для предприятий мы мобилизуем исключительные ресурсы с целью отсрочки выплаты налогов и социальных взносов, поддержки по отсрочке погашения банковских задолженностей и обеспечим государственные гарантии на €300 млрд по всем банковским займам, - сказал он. - Для самых маленьких из них: если ситуация не улучшится со временем, то тем, кто находится в бедственном положении, не придется платить ни налоги, ни социальные взносы. Оплата счетов за газ, свет, воду и аренду помещения будет приостановлена".

Глава государства пообещал, что "никто не останется без средств к существованию". С этой целью, по его словам, вводится помощь для тех, кто оказался в ситуации "частичной безработицы" из-за закрытия той или иной фирмы на фоне распространения коронавируса. Для владельцев коммерческих предприятий, а также ремесленников будет организован фонд поддержки с государственным участием, в который по просьбе премьер-министра страны Эдуара Филиппа должны будут поступить средства из региональных бюджетов.

Во время действия этой меры трудовой договор между сотрудником и компанией приостанавливается, но не расторгается. Работникам выплачивается сумма, которая должна составлять не менее 84% прежней чистой заработной платы. Государство же со своей стороны выплачивает работодателю компенсацию.

По последним данным, во Франции зафиксировано свыше 6,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли 148 человек.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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