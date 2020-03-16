Во Франции ограничат передвижение людей

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник во время телевизионного обращения к нации.

"С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены", - сказал Макрон. "Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены", - добавил он. Макрон подчеркнул, что введение этих мер связано с тем, что "не все соблюдают предписанные ранее санитарные нормы в условиях распространения коронавируса".

Президент призвал французов "отменить уличные прогулки", "сохранить только самые необходимые передвижения", "не покидать без необходимости дома" и "соблюдать санитарные нормы".

Он напомнил, что власти уже приняли ряд "беспрецедентных мер, которые никогда не принимались прежде". Макрон отметил, что с понедельника закрыты все учебные заведения, а с 14 марта не работают рестораны, кафе, ночные клубы, библиотеки, спортзалы.

Выделение кредита

Власти Франции в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса обеспечат гарантии на €300 млрд для выплаты задолженностей компаний, находящихся в трудном положении, а также отменят коммунальные выплаты и налоги для отдельных малых предприятий.

"Для предприятий мы мобилизуем исключительные ресурсы с целью отсрочки выплаты налогов и социальных взносов, поддержки по отсрочке погашения банковских задолженностей и обеспечим государственные гарантии на €300 млрд по всем банковским займам, - сказал он. - Для самых маленьких из них: если ситуация не улучшится со временем, то тем, кто находится в бедственном положении, не придется платить ни налоги, ни социальные взносы. Оплата счетов за газ, свет, воду и аренду помещения будет приостановлена".

Глава государства пообещал, что "никто не останется без средств к существованию". С этой целью, по его словам, вводится помощь для тех, кто оказался в ситуации "частичной безработицы" из-за закрытия той или иной фирмы на фоне распространения коронавируса. Для владельцев коммерческих предприятий, а также ремесленников будет организован фонд поддержки с государственным участием, в который по просьбе премьер-министра страны Эдуара Филиппа должны будут поступить средства из региональных бюджетов.

Во время действия этой меры трудовой договор между сотрудником и компанией приостанавливается, но не расторгается. Работникам выплачивается сумма, которая должна составлять не менее 84% прежней чистой заработной платы. Государство же со своей стороны выплачивает работодателю компенсацию.

По последним данным, во Франции зафиксировано свыше 6,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли 148 человек.