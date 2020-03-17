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Распространение коронавируса нового типа

Трамп рекомендовал американцам не ездить по стране и не ходить в рестораны

Президент США призвал избегать мероприятий, число участников которых превышает 10 человек

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Администрация США рекомендует американцам временно воздержаться от поездок по стране и посещения заведений общественного питания из-за нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Моя администрация рекомендует американцам, в том числе молодым и здоровым, перейти на обучение на дому, если это возможно, избегать собраний с участием более 10 человек, избегать бесцельных поездок, а также не посещать бары, рестораны и заведения общепита", - сказал он.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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