Массовые мероприятия запретили на территории Подмосковья до 10 апреля

"Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе.

В постановлении также напоминается, что граждане, прилетевшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, иных государств - членов Евросоюза, Сербии, Албании, Великобритании и Северной Ирландии, Северной Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии, США, должны самоизолироваться на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.