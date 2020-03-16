Массовые мероприятия запретили на территории Подмосковья до 10 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории региона запрещено проведение массовых мероприятий до 10 апреля.
"Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в документе.
В постановлении также напоминается, что граждане, прилетевшие из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, иных государств - членов Евросоюза, Сербии, Албании, Великобритании и Северной Ирландии, Северной Македонии, Черногории, Андорры, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Монако, Лихтенштейна, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцоговины, Ватикана, Сан-Марино, Хорватии, США, должны самоизолироваться на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.