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Распространение коронавируса нового типа

У поверенного в делах Аргентины в Венесуэле выявили коронавирус

При этом дипломат сообщил, что "чувствует себя хорошо"

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 марта. /ТАСС/. Поверенный в делах Аргентины в Венесуэле Эдуардо Порретти сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник газета Clarin.

Дипломат сказал изданию, что "чувствует себя хорошо".

Ранее глава МИД Аргентины Фелипе Сола заявил агентству Телам, что "посольство Аргентины в Венесуэле закрыто, так как внутри был выявлен случая заражения коронавирусом". Глава ведомства тогда не уточнил, о ком идет речь.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 17 заболевших. В столице страны и шести штатах введен общий карантин.

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АргентинаВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
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