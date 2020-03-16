У поверенного в делах Аргентины в Венесуэле выявили коронавирус

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 марта. /ТАСС/. Поверенный в делах Аргентины в Венесуэле Эдуардо Порретти сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник газета Clarin.

Дипломат сказал изданию, что "чувствует себя хорошо".

Ранее глава МИД Аргентины Фелипе Сола заявил агентству Телам, что "посольство Аргентины в Венесуэле закрыто, так как внутри был выявлен случая заражения коронавирусом". Глава ведомства тогда не уточнил, о ком идет речь.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 17 заболевших. В столице страны и шести штатах введен общий карантин.