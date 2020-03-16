В Китае ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Лица, зараженные либо подозреваемые в заражении инфекционными болезнями, будут нести уголовную ответственность в случае отказа при пересечении границы Китая от проверки в условиях изолятора. Об этом говорится в распространенном в понедельник в китайской столице циркуляре.

Точно так же уголовному преследованию подлежат граждане, заведомо недостоверно заполняющие декларацию о состоянии здоровья при прохождении пунктов пограничного контроля, в частности, в международных аэропортах.

Циркуляр принят совместно Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, Министерством общественной безопасности, Министерством юстиции и Главным таможенным управлением КНР. В первую очередь документ направлен на предотвращение повторного распространения в стране коронавирусной инфекции, которая может быть завезена из-за рубежа.

В циркуляре перечисляются шесть случаев поведения, которые могут считаться преступным нарушением карантинных требований. Среди них - распространение или риск распространения инфекционных болезней, признанных Госсоветом КНР. В их числе - чума, холера, желтая лихорадка и COVID-19. Преступным объявлено уклонение от карантинной проверки на наличие микроорганизмов, биологических продуктов, крови и их производных, через которые может распространяться инфекция.

Лица, которые будут уличены в перевозке людей, заболевших или подозреваемых в заражении эпидемическими заболеваниями, также будут наказываться при отказе от карантинной проверки, отмечается в циркуляре. Наказания варьируются от штрафа до тюремного заключения на срок до трех лет