Первое место приема уловов рыбы открыли на крупном острове в Каспийском море в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Первый пункт приема рыбных уловов открыли на острове Чечень в Кировском районе Махачкалы, что позволит упорядочить вылов. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

"Согласно постановлению правительства Республики Дагестан, на острове Чечень открыто место выгрузки уловов водных биологических ресурсов. Остров Чечень находится в отдалении 19 км от ближайшего места выгрузки водных биологических ресурсов. Жителям села было затруднительно сдавать добытую рыбу в ближайший населенный пункт. Создание данного пункта позволит упорядочить вылов рыбы в районе острова и, что особенно важно, создаст 24 рабочих места", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время на острове планируется разместить солнечные батареи, что "даст возможность установки холодильников, и будет начата первичная обработка рыбы".

"Вопросы возрождения рыбной отрасли на острове были инициированы Минприроды Дагестана. В соответствии с поручением руководства республики за последние два года проведена работа с руководителями рыбодобывающих предприятий, расположенных у острова Чечень, и достигнута договоренность об открытии баз-стоянок для маломерных промысловых судов и принятия на работу жителей острова", - приводит пресс-служба слова начальника управления рыбного хозяйства Минприроды Дагестана Шамиля Джахбарова.

Он добавил, что возрождение рыбной отрасли на острове имеет "большое значение для социально-экономического развития поселка".

Чечень - самый крупный из островов одноименного архипелага в северо-западной части Каспийского моря на берегу Аграханского залива. Административно остров, площадь которого составляет около 55 кв. км, расположен в Кировском районе Махачкалы и отделен от материка проливом шириной в несколько километров. В западной части его расположен населенный пункт Остров Чечень, где находится 57 домов, зарегистрировано 160 человек, в настоящее время здесь проживают около 120 человек. Постоянного транспортного сообщения с островом нет. Проблемы с транспортом, энергоснабжением у населения Острова Чечень существуют последние 20-25 лет, сообщили ранее ТАСС в администрации Кировского района.