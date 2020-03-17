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Распространение коронавируса нового типа

Курсирование поезда Москва - Париж временно приостановлено на фоне коронавируса

Маршрут также проходит по территории Польши, которая закрыла границы с 15 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Поезд Москва - Париж формирования Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) прекращает курсировать с сегодняшнего дня в связи с уведомлением "Польских железных дорог" о закрытии железнодорожного движения через республику.

Польша закрыла границы с 15 марта из-за пандемии коронавируса. Вслед за тем с 15 марта РЖД приостановили курсирование поезда Москва - Берлин, маршрут которого также проходит по территории Польши. О возобновлении движения поездов Москва - Берлин и Москва - Париж будет объявлено дополнительно. Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее было временно приостановлено курсирование поезда Москва - Ницца, а также беспересадочных вагонов сообщением Москва - Прага - Москва. Сообщение ограничено с Молдавией, Монголией, Украиной. С 17 марта также приостановят движение поездов в Латвию. Кроме того, были отменены поезда в Китай и КНДР. Поезда из Москвы и других российских городов в Калининград и обратно, следующие через Литву, с 16 марта не останавливаются на территории республики.

Теги
РоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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