Том Хэнкс и его жена прошли курс лечения после заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, которые ранее заразились коронавирусом нового типа, прошли курс лечения в Австралии. Об этом актер сообщил в понедельник американскому журналу The Hollywood Reporter.

Как отмечается в публикации, Хэнкс и Уилсон выписаны из больницы. Они находятся сейчас на карантине в арендованном доме в Австралии.

Актер на прошлой неделе сообщил, что он и его жена заразились вирусом. Как отметил The Hollywood Reporter, в Австралию Хэнкс приехал для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. Из-за заболевания актера работа над картиной была приостановлена.

В материале констатируется, что Хэнкс и Уилсон, вероятно, заразились коронавирусом в США или во время перелета в Австралию.