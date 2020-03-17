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Распространение коронавируса нового типа

Тунис прекращает авиасообщение и закрывает наземные пограничные переходы

Новые меры вступают в силу с 18 марта

ТУНИС, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах в связи с распространением коронавируса объявил в понедельник о закрытии воздушного пространства республики для полетов пассажирских судов, а также о закрытии наземных пограничных переходов. Обращение главы кабмина транслировало центральное телевидение страны.

Принятые запретные меры не распространяются на грузовой транспорт, доставляющий товары в республику. Кроме того, Фахфах сообщил о введении запрета на проведение любых массовых мероприятий, а также организацию уличных рынков.

Новые меры вступают в силу с 18 марта. Запрет на проведение спортивных соревнований введен правительством уже с 16 марта.

По последним данным, в Тунисе зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом нового типа.

Теги
ТунисРаспространение коронавируса нового типа
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