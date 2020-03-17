Власти Литвы доставили группу своих граждан из Германии военным самолетом

ВИЛЬНЮС, 17 марта. /ТАСС/. Военно-транспортный борт литовских ВВС "Спартан" доставил домой группу литовских граждан, которые не были пропущены Польшей через свою территорию из Германии. Об этом сообщило во вторник национальное радио Литвы со ссылкой на командование вооруженных сил.

"Группа, в составе которой находился 31 человек, успешно переправлена в Литву специальным рейсом из Берлина. Борт ВВС "Спартан" совершил посадку в Вильнюсском международном аэропорту", - информировала радиостанция.

Прибывшие граждане Литвы проверяются дежурными медицинскими службами на коронавирус. Самолет проходит дезинфекцию с учетом возможного выполнения аналогичных заданий по доставке на родину литовских граждан, застрявших на границах из-за их закрытия в связи с пандемией коронавируса и отзывом авиационных рейсов.

Всего, по данным МИД балтийской республики, из-за границы не могут вернуться в Литву около 2 тыс. человек. Больше всего - около 1 тыс. - их находится в Испании. Обсуждается возможность возврата этих людей коммерческими авиарейсами. Таким же способом, скорее всего, по оценкам МИД, могут быть доставлены домой литовцы из Германии и Франции.